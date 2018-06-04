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Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Canlı Yayında Şiir Okudu
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CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI MUHARREM İNCE, CANLI YAYINDA ŞİİR OKUDU


CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Canlı Yayında Şiir Okudu
Tarih : 04 Haziran 2018, 20:50
Puan Ver : Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Canlı Yayında Şiir Okudu(8/10)4

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Star TV'de yayınlanan Nazlı Çelik'le Seçim Özel programında Nazlı Çelik'in isteğini geri çevirmeyip 2 yıl önce yazdığı 50. Yaş Şiiri'ni okudu. Bilindiği gibi İnce, daha önce de katıldığı bazı programlarda okuduğu şiirlerle gündeme gelmişti.

İşte Muharrem İnce'nin 50 yaş şiiri:

Mutsuz kente mutlu yağmurlar yağıyordu,

Aylardan bir deli zemheri,

Canım yanarken gözler gördüm sanki yangın yeri.

Elveda bedenden bedene yollandığım günlere,

Elveda beline sarıldığım güzellere,

Elveda memur çocukları gibi zor terk ettiğim kentlere.

Gittim ben sonsuzluğa, sorgusuzca gittim,

Seni martılara emanet ettim,

Islak, yorgun, huysuz martılara…

Bektaşi tekkesinde deyiş okudum,

Okudukça sana dokundum.

Yangın yeri gözlerine yüreğimi açtım.

Ben Yalova'dan bir öğretmen,

50'sine yeni bastım.

Gözlerim gözlerine akmak ister,

Sen ister gizle ister göster.

Gözlerimden başka göze gitme,

Gidersen de sevme, seversen de delirtme.

Beni incitme,

Kapatma gözlerini gözlerime.

Sana derdimi kaç satırda anlatırım,

Kaç bahar dayanırım yokluğuna,

Yumuşak hünerli ellerini nasıl bırakırım sabah karanlığına.

Dumanlı dağlarda mavi güvercinli hatıralarım,

Yeşil dallarda kızıl kirazlarım,

Meydanlarda söylensin şiirlerim şarkılarım,

Varlığın yıldız yangınları aydınlanırım,

Yokluğun iri soğuk yağmurlar ıslanırım,

Seni 100 dilde kıskanırım.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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