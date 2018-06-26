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Chp'li Vekil İstifa Çağrısının Ardından Genel Merkez Önünde Oturma Eylemi Başlatıyor
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CHP'li Vekil İstifa Çağrısının Ardından Genel Merkez Önünde Oturma Eylemi Başlatıyor

CHP'Lİ VEKİL İSTİFA ÇAĞRISININ ARDINDAN GENEL MERKEZ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ BAŞLATIYOR

CHP'den Elazığ milletvekili seçilen Gürsel Erol, yarın 11.00'de genel merkez binasının önünde oturma eylemi başlatacak.

Tarih : 26 Haziran 2018, 18:10
Puan Ver : Chp'li Vekil İstifa Çağrısının Ardından Genel Merkez Önünde Oturma Eylemi Başlatıyor(5/10)1

CHP'den Elazığ milletvekili seçilen Gürsel Erol, yarın 11.00'de genel merkez binasının önünde oturma eylemi başlatacak.

CHP'DE SULAR İYİCE ISINIYOR

CHP'den Elazığ milletvekili seçilen Erol, "Koltuk adamlıklarını bırakıp dava adamlıklarına dönecek siyasetçilerin önünün açılması için yarın saat 11.00'den itibaren CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapacağım." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerdeki büyük bozgun ardından sular iyice ısınmaya başladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Elazığ milletvekili seçilen Gürsel Erol, "Koltuk adamlıklarını bırakıp dava adamlıklarına dönecek siyasetçilerin önünün açılması için yarın saat 11.00'den itibaren CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapacağım." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: haberinburada



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