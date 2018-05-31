Mustafa Kemal'den İlginç Sevinç Gösterisi! İzleyenleri Kahkahaya Boğdu
Ümit Karan'ın Sakatlığı Hilmi Cem'i Korkuttu!
Ekmek Pişirirken Tandırın İçine Yuvarlandı!
Aşk Cihadı İle Suçlanan Müslüman Genci Linçten Kurtaran Hindu Polise Ölüm Tehditleri Yağıyor
Survivor'da Ünlüler Adası Ödül Talebinde Bulundu: Restorana Gitmek İstiyoruz
Emine Erdoğan'dan Duygulandıran Davet! Yetim Çocuklarla İftar Yaptı
Shakira İstanbul Konseri Öncesi Hayranlarına Seslendi!
Abd'den Çin'e Pasifik Tehdidi: Küçük Adaları Yok Etme Konusunda Deneyimliyiz
Fikret Orman Ailesiyle Birlikte Sokak İftarına Katıldı!
Yunanistan'da Gözaltına Alınan Chp'li Meclis Üyeleri 4 Saat Sonra Serbest Bırakıldı
Buse Varol'a Yapılan Hareket Sosyal Medyayı Birbirine Düşürdü!
Bakan Sarıeroğlu'ndan Kritik Dolar Açıklaması: Güçlü Önlemlerimizi Aldık Daha Da Düşecek
Ak Parti'li Tuğrul Türkeş'ten Cumhur İttifakı Çıkışı: 24 Haziran'dan Sonra Dağılacak
Giresun'da Çıkan Çatışmada Terör Örgütünün Karadeniz Sorumluları Öldürüldü
Erdoğan'dan Vatandaşlara Döviz Çağrısı: Yurt Dışındaki Paralarınızı Bankalarımıza Yatırın
İşte Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kullanılacak Oy Pusulaları!
Medyada Bomba İddia: Doğuş Yayın Grubu Bim Marketler Grubuna Satılıyor!
Ali Koç'tan Olay Yaratan Terraneo Sözleri: Hala Maaş Ödeniyor
Everton'da Cenk Tosun'un Yeni Hocası Belli Oldu
Chp'den Aym'nin Kararına İlk Tepki: İptal Kararı Çıkmaması Bizi Şaşırttı

CHP'den AYM'nin Kararına İlk Tepki: İptal Kararı Çıkmaması Bizi Şaşırttı

CHP'DEN AYM'NİN KARARINA İLK TEPKİ: İPTAL KARARI ÇIKMAMASI BİZİ ŞAŞIRTTI

AYM'nin, CHP'nin seçim güvenliği ile ilgili başvurusunu reddetmesi üzerine CHP'li Tezcan "Kesinlikle iptali gerekiyordu. İptaline karar vermemiş olması bizi şaşırttı." dedi

Tarih : 31 Mayıs 2018, 19:50
Puan Ver : Chp'den Aym'nin Kararına İlk Tepki: İptal Kararı Çıkmaması Bizi Şaşırttı(7/10)3

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, aynı binada oturanların farklı yerde oy kullanması, sandıkların taşınması, sandık kurulu başkanının belirlenme usulü, oy pusulalarının aynı zarfa konulması, mühürsüz oy ve zarfların geçerli sayılması gibi hükümlerin iptali istemini reddetti.

"ANAYASA'NIN RUHUNA AYKIRIDIR"

AYM'nin iptal istemini reddetmesi üzerine açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "İttifak ile ilgili kısmı değil, seçim güvenliğini götürmüştük AYM'ye. Kesinlikle iptali gerekiyordu. İptaline karar vermemiş olması bizi şaşırttı. Anayasa'ya aykırı olmadığı kararı bizi şaşırttı. Seçim güvenliğini ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler. Siz kalkıp valilerin talimatı ile sandıkların taşınmasının önünü açarsanız bu serbest ve eşit seçimi ortadan kaldırır. Seçme hakkına aykırı düzenlemelerdir. Anayasa'nın ruhuna aykırıdır." dedi.

"GÖZLEMCİ SAYISINI 3 KATINA ÇIKARACAĞIZ"

"Anayasa Mahkemesi'nin bunları görememesi mümkün değil. Siyasi baskıya karşı Anayasa'yı savunamadılar." ifadesini kullanan Tezcan, seçim güvenliğine ilişkin alacakları önlemlere karşı ise, "Çok iyi bir teknik alt yapı oluşturduk. 153 bin seçmeni Doğu'ya taşıyorlar. Burada gözlemci sayısını 3 katına çıkartacağız. Sandıkların tamamını daha sıkı kontrol edeceğiz. Diğer siyasi partiler ile eş güdüm içerisinde çalışıyoruz. Sandıkları korumak bizim görevimiz." ifadesini kullandı.

İŞTE İPTALİ İSTENEN MADDELER

Yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen maddeleri şöyle:

- Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi,

- Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınması, sandık bölgelerinin birleştirilmesi, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesi,

- Sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü,

- Birlikte yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması,

- Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında seçmenlerin ihbarı üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen "seçmenlerin ihbarı" ibaresi,

- Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen YSK filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılması,

- Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve YSK filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olmasının oy pusulasını geçersiz kılmaması.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Chp  Den  Aym  Nin  Kararına  İlk  Tepki  İptal  Kararı  Çıkmaması  Bizi  
Şaşırttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER