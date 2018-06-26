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CHP'DE KRİTİK MYK TOPLANTISI BAŞLADI


CHP'de Kritik MYK Toplantısı Başladı
Tarih : 26 Haziran 2018, 12:30
Puan Ver : Chp'de Kritik Myk Toplantısı Başladı(6/10)2

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçim sonuçlarını değerlendirmek için toplandı. CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda 24 Haziran seçimlerinde partinin aldığı oyların değerlendirmesi yapılacak. Yaşanan oy kaybıyla ilgili parti kurmaylarından istenen çalışma masaya yatırılacak.

SAAT 14'TE AÇIKLAMA YAPILACAK

Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu ise saat 14.00'te seçimler sonrası ilk kez açıklama yapacak. Öte yandan Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin bugün ya da yarın bir araya gelmesi bekleniyor.

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Kaynak: haberinburada



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