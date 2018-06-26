24 Haziran seçimleri geride kaldı ancak tartışmaları uzun bir süre daha dinmeyecek gibi görünüyor. Muharrem İnce'nin, "Yenilgiyi kabul ediyorum" beyanatı sonrasında, AK Parti cephesinden de centilmen açıklamalar gelmişti. 24 Haziran sonrası ilk kez bugün kameralar karşısına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ise seçimin kaybedeninin AK Parti olduğunu söyleyince CHP'liler tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU TEPKİ ALDI



Eski milletvekili Eren Erdem'in, dün yaptığı "istifa" çağrısı sonrasında, bugün de Yılmaz Özdil'in "Defolup gideceksiniz" cümlesiyle bitirdiği köşe yazısı parti içinde oldukça ses getirmişti. Seçim sonrası ilk kez, bugün öğleden sonra kamera karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamalarla da seçmenin tepkisini topladı.

ANKETE İLGİ BÜYÜK

Alevlenen tartışmalar sonrası, Haberler.com'un Facebook sayfasında, "Bundan sonraki dönemde CHP'nin başında kimi görmek istersiniz?" başlıklı bir anket yayınlandı. Yoğun ilgi gören oylamaya göre, açık farkla önde giden Muharrem İnce, seçmenlerin favorisi durumunda. İlgili ankete buradan ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: haberinburada