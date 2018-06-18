CHP STANDINA TEPKİ GÖSTEREN ŞEHİT ANNESİNE SALDIRI! O ANLAR KAMERADA
Bursa Gemlik'te şehit annesi, CHP standına "Teröristlerle nasıl el sıkışırsınız" diyerek tepki gösterdi. Standa doğru yürümeye çalışan acılı anneye orada bulunan bir kadın saldırdı.
Bursa Gemlik'te şehit annesi CHP standına "teröristlerle nasıl el sıkışırsınız" diyerek tepki gösterdi ve standa doğru yürümeye çalıştı ancak orada bulunanlar acılı anneye saldırdı.
ŞEHİT ANNESİ CHP STANDINA TEPKİ GÖSTERDİ
Bursa Gemlik'te 27 yaşında oğlunu şehit veren bir anne, CHP standına "Teröristlerle el sıkıştınız, PKK'yı ziyaret ettiniz, Allahsızlar, oy istiyorsunuz, diyerek tepki gösterdi.
ACILI ANNEYE SALDIRDI
Kendisine el sallayan bir kadını görünce ise "Şu kadın elini sallıyor" diyerek ona doğru yöneldi. Tepki gösterdiği kadın ise şehit annesine saldırdı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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