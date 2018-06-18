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CHP standına tepki gösteren şehit annesine saldırı! O anlar kamerada

CHP STANDINA TEPKİ GÖSTEREN ŞEHİT ANNESİNE SALDIRI! O ANLAR KAMERADA

Bursa Gemlik'te şehit annesi, CHP standına "Teröristlerle nasıl el sıkışırsınız" diyerek tepki gösterdi. Standa doğru yürümeye çalışan acılı anneye orada bulunan bir kadın saldırdı.

Tarih : 18 Haziran 2018, 22:10
Puan Ver : Chp Standına Tepki Gösteren Şehit Annesine Saldırı! O Anlar Kamerada(10/10)6

Bursa Gemlik'te şehit annesi CHP standına "teröristlerle nasıl el sıkışırsınız" diyerek tepki gösterdi ve standa doğru yürümeye çalıştı ancak orada bulunanlar acılı anneye saldırdı.

ŞEHİT ANNESİ CHP STANDINA TEPKİ GÖSTERDİ

Bursa Gemlik'te 27 yaşında oğlunu şehit veren bir anne, CHP standına "Teröristlerle el sıkıştınız, PKK'yı ziyaret ettiniz, Allahsızlar, oy istiyorsunuz, diyerek tepki gösterdi.

ACILI ANNEYE SALDIRDI

Kendisine el sallayan bir kadını görünce ise "Şu kadın elini sallıyor" diyerek ona doğru yöneldi. Tepki gösterdiği kadın ise şehit annesine saldırdı.

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Kaynak: haberinburada



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