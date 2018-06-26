CHP PARTİ MECLİSİ PERŞEMBE GÜNÜ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR
CHP Parti Meclisi Perşembe günü saat 14.00'de olağanüstü toplanacak. Parti Meclisi'nin Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran isimleri disipline sevk edeceği iddia ediliyor.
CHP'DE PARTİ MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR
CHP Parti Meclisi'nin (PM), 28 Haziran Perşembe günü iki gündem maddesiyle olağanüstü toplanacağı öğrenildi.
PM üyelerine gönderilen yazıya göre, CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, 24 Haziran Perşembe günü saat 14.00'de parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.
PM'nin gündeminde ise "Genel başkanın sunuşu"dışında, "Disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi" de olması dikkat çekti. Bu maddeyle birlikte, son günlerde Kılıçdaroğlu'na "istifa"çağrısı yapan isimlerin disipline sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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