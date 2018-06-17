Ak Parti'nin Yenikapı'daki Dev Mitingine Vatandaşlar Akın Etti
Gece Kulübünde Biber Gazlı Katliam! 17 Kişi Feci Şekilde Can Verdi
Selahattin Demirtaş Mitinglere Katılacak Mı? Ysk Son Noktayı Koydu!
Stuttgart Açık'ta Şampiyon Federer!
Dev Mitinge Akın Edenleri Yağmur Da Durduramadı
Şehit Yüzbaşı Çelebi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Angelina Jolie, Türkiye Sınırında'ki Mülteci Kampını Ziyaret Etti
Türk Boksör, Final Maçında Rakibini 1 Dakikada Yere Serdi
Chp Milletvekili Adayından Skandal 'bayram' Çıkışı!
Tedavi İçin Getirildiği Hastanede Doktorun Yüzüne Tekme Attı
Kilauea Yanardağı'nı İzlemek İsteyen 40 Kişi Gözaltına Alındı
Eski Fenerbahçe Hooijdonk, Cocu'yu Uyardı: 4 Maç Kaybedersen Eve Dönebilirsin
Sanat Dünyasından Talat Bulut'a Sahip Çıkan Bir İsim Var!
Otobüste Üzerine Su Yağan Yolcular Ortalığı Birbirine Kattı! Kamera Kayıttaydı
Tatilcilerin Dönüş Çilesi Devam Ediyor, Tem'de Uzun Kuyruklar Oluştu
Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olayın Sorumlusu Tutuklandı
Göztepe, 4 Futbolcusu İçin Transfer Teklifi Bekliyor
Türk Bandıralı Yük Gemisi Hırvatistan'da Batıyor
Abd'deki Festivalde Silahlı Saldırı Düzenlendi
Kayıp Kadın, Hareket Etmekte Zorlanan Pitonun Karnından Çıktı

CHP milletvekili adayından skandal 'Bayram' çıkışı!

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYINDAN SKANDAL 'BAYRAM' ÇIKIŞI!

Bayramlaşma merasiminde Ramazan Bayramı'nın Atatürk tarafından armağan edildiğine vurgu yapan CHP Eskişehir Milletvekili Adayı Sibel Yeşildal, büyük bir skandala imza attı.

Tarih : 17 Haziran 2018, 16:50
Puan Ver : Chp Milletvekili Adayından Skandal 'bayram' Çıkışı!(6/10)2

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Adayı Sibel Yeşildal, bayramlaşma merasiminde Razaman Bayramı'nın Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edildiğini söyledi.

ADAYLAR SIRAYLA KONUŞTU

CHP Eskişehir İl Başkanlığı binasında yapılan Ramazan Bayramı toplantısına, milletvekili adayları, belediye başkanları ve partililer katıldı. Bayramlaşma sırasında milletvekili adayları sırayla konuşmalarını yaparken, Ramazan Bayramı'nın önemine dikkat çekildi.

SİBEL YEŞİLDAL'DAN ŞOK SÖZLER

Sıra CHP Eskişehir Milletvekili Adayı Sibel Yeşildal'a geldiğinde, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konuşma duyuldu.

"RAMAZAN BAYRAMI'NI ATATÜRK ARMAĞAN ETTİ"

Sözlerine Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayan Yeşildal, "Çok değerli yol arkadaşlarım, öncelikle hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu arada bir konuyu da atlamadan geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz bize bu bayramları armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını sizlerin huzurunda saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Chp  Milletvekili  Adayından  Skandal    Bayram    Çıkışı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER