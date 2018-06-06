CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kendi bölgemizde barış istiyoruz. Terörü sonlandıracağız. Egemen güçlerin istedikleri gibi at oynatmasına izin vermeyeceğiz. İlk kez CHP olarak 'Ortadoğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı' kuracağız. Türkiye'ye dolar yağdıracağız" dedi.

"SORUNLARIMIZI AŞMAK İSTİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtar ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda miting meydanında konuşulmayan ayrıntılara gireceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ayrıntıları sizlere sunmaya çalışacağım. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. İnsanlarımız güzel ve çalışkan tarihimiz var. Her şeyimiz var ama bu ülkede mutlu değiliz. Mutlu olmak istiyoruz. Sorunlarımız var sorunlarımızı aşmak istiyoruz. Seçim var oyumuzu kullanacağız. Var olan sorunları nasıl aşacağız bunu anlatacağım." diye konuştu.

4 AŞAMALI STRATEJİSİNİ ANLATTI

4 aşamalı bir stratejiyi hayata geçirmezsek kimse sorunları çözemez diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: Birincisi eğer bir ülkede demokrasi yoksa büyüme, kalkınma ve huzur olmaz. Yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü olmaz. Birinci adım, bu ülkeyle çağdaş ülkelerde uygulanan demokratik standartlar getireceğiz. Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı, partimizin 'millet ittifakı'nın parlamentoda çoğunluk olduğu düzende, en geç 1 ay içinde OHAL bitecek. Niye böyle bir uygulama var? Bütün dünyaya ilan edeceğiz, 'Bizim ülkemizde demokrasi var' diyeceğiz."

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Kaynak: haberinburada