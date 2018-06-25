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CHP KARIŞTI! YÖNETİM İÇİN İSTİFA SESLERİ YÜKSELİYOR


CHP karıştı! Yönetim için istifa sesleri yükseliyor
Tarih : 25 Haziran 2018, 23:00
Puan Ver : Chp Karıştı! Yönetim İçin İstifa Sesleri Yükseliyor(6/10)2

CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi seçim sonuçlarının ardından sert sözlerle eleştirilirken istifa çağrıları da peş peşe gelmeye başladı.

Gürsel Erol ve Erdal Aksünger'in sert açıklamalarının ardından bu kez de listelerde kendisine yer bulamayan vekil Eren Erdem CHP yönetimine istifa çağrısı yaptı.

YAPMASI GEREKEN EN ERDEMLİ DAVRANIŞ İSTİFA OLACAKTIR

Eren erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2920 gündür Genel Başkan olan ve 9 seçim kaybeden birinin, 50 günlük çalışmayla CHP'nin mahkum edildiği yüzde 25 barajını aşıp yüzde 30'ları geçen bir siyasal hareketlilik karşısında yapması en erdemli davranış "istifa" olacaktır. Bu, saygın, erdemli bir davranış olarak mutlaka tarihe geçer" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN GENEL BAŞKANI VE YÖNETİCİLER SINIFTA KALDI"

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili partisine eleştirilerde bulundu. Aksünger, "CHP'nin genel başkanı ve yöneticiler sınıfta kaldı. Topluma açıklama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler. Parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak" diye konuştu.

"DERHAL İSTİFAYA DAVET EDİYORUM"

CHP'nin 41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili çıkardığı Gürsel Erol da partisinin genel başkanı ve genel merkez yönetimini istifaya davet etti. Erol, "Partimizin yaşadığı 24 Haziran seçim sonuçları başarısızlığının sorumlusu bu yönetim anlayışıdır. Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve ünvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum. Bu çağrımı genel merkez tarafından belirlenen, garanti seçim bölgesinden gelen bir milletvekili olarak değil, Tunceli ve Elazığ'da seçim kazanmış partinin ilkeleri ve etik değerleriyle siyaset yapan bir milletvekili olarak yapıyorum. Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır" dedi.

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Kaynak: haberinburada



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