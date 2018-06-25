CHP, 38 ildeki vekil sayısını korurken, 25 ilde ise hiç vekil çıkaramadı. İstanbul'dan yine 28 ve İzmir'den de 14 milletvekili elde edilebildi.

CHP 38 ildeki vekil sayısını korurken, 25 ilde ise hiç vekil kazanamadı. İstanbul'dan yine 28 ve İzmir'den de 14 milletvekili elde edilebildi.

38 İLDEKİ VEKİL SAYISINI BU SEÇİMDE DE KORUDU

Seçimlerde 25 ilden milletvekili çıkaramayan, aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 38 ilde ise milletvekili sayısını koruyan CHP, Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat'tan TBMM'ye milletvekili gönderdi. CHP, 1 Kasım 2015 seçimlerinde aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 38 ilde çıkardığı milletvekili sayısını, bu seçimde de aynen korudu.

İZMİR'DEN YİNE 14 VEKİL ÇIKARDI

CHP'nin milletvekili sayısını koruduğu iller; 5'er milletvekili çıkardığı Bursa ve Antalya, 4'er milletvekili çıkardığı Adana, Hatay ve Mersin, 3'er milletvekili çıkardığı Aydın, Balıkesir, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ, 2'şer milletvekili çıkardığı Edirne, Gaziantep, Kırklareli, Samsun ve Zonguldak, 1'er milletvekili çıkardığı Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çorum, Giresun, Kayseri, Malatya, Niğde, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yalova oldu. CHP, bir önceki seçimde olduğu gibi İstanbul'dan 28, İzmir'den de 14 milletvekili çıkardı.

ANKARA'DA VEKİL SAYISI DÜŞTÜ

Ankara'dan bir önceki seçimde 11 milletvekiliyle TBMM'de temsil edilen CHP, bu seçimde vekil sayısını 10'a düşürdü. CHP'nin Çanakkale'deki milletvekili sayısı da 2'den 1'e, Eskişehir'deki milletvekili sayısı da 3'ten 2'ye indi. TBMM'ye Isparta'dan 1 milletvekili gönderen CHP, bu seçimde ise bu ilden milletvekili çıkaramadı.

BAZI İLLERDE İLK KEZ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI

Denizli'deki milletvekili sayısını 2'ten 3'e, Konya'da 1'den 2'ye, Muğla'da 3'ten 4'e, Ordu'da 1'den 2'ye çıkaran CHP, bu seçimde bazı illerden ise ilk kez milletvekilliği kazandı.CHP, Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat'tan TBMM'ye milletvekili gönderdi.

BAZI İLLERDE İSE MİLLETVEKİLİ ÇIKARAMADI

CHP, Ağrı, Aksaray, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Muş, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak ve Van'dan ise milletvekilliği kazanamadı.

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Kaynak: haberinburada