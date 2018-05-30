CEZAEVİNDEKİ EŞİNE KEK İÇİNDE SİM KART GÖNDERMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Rusya'da bir kadın, cezaevindeki eşine pişirdiği kekin içerisine koyduğu sim kartı göndermeye çalışırken yakalandı.
Rusya'nın kuzey bölgelerinden Komi Özerk Cumhuriyeti'nin Uhta şehrindeki bir cezaevinde yatan mahkuma gönderilen hediye ve eşyaların incelemesi sırasında güvenlik görevlileri ilginç bir maddeye rastladı.
KEKTE SİM KART ÇIKINCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Güvenlik görevlileri gönderilen keki incelediklerinde içinde sim kart buldu. Yapılan araştırmada keki mahkumun Krasnodar'da yaşayan eşinin gönderdiği ortaya çıktı. Uhta bölge basın servisi tarafından kek içerisinden çıkan sim kartın görüntüsü basına servis edildi. Olayla ilgili soruşturma açıldığı duyuruldu.
Kaynak: haberinburada
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