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Çeyrek Altın 314 Lira, Cumhuriyet Bin 279 Lira
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Çeyrek Altın 314 lira, cumhuriyet bin 279 lira

ÇEYREK ALTIN 314 LİRA, CUMHURİYET BİN 279 LİRA

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 191,1 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 05 Haziran 2018, 11:40
Puan Ver : Çeyrek Altın 314 Lira, Cumhuriyet Bin 279 Lira(5/10)3


Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşlerin etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,40 azalışla 190,7 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 191,1 lira seviyelerinde dengeledi.



ÇEYREK 314 LİRA, CUMHURİYET BİN 279 LİRA



Altının gram fiyatı, bugüne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 191,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 314 lira, Cumhuriyet altını da 1.279 liradan satılıyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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