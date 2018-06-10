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Cesare Prandelli'den flaş Galatasaray itirafı

CESARE PRANDELLİ'DEN FLAŞ GALATASARAY İTİRAFI

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli, "İtalya Milli Takımından sonra Galatasaray'a gitmek kesinlikle hataydı" dedi.

Tarih : 10 Haziran 2018, 20:00
Puan Ver : Cesare Prandelli'den Flaş Galatasaray İtirafı(7/10)3

İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli, eski takımı Galatasaray hakkında flaş itiraflarda bulundu.

"KESİNLİKLE BİR HATAYDI"

2014 Dünya Kupası'nda İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran, ardından Galatasaray'ın başına geçen Prandelli, İtalyan basınına verdiği röportajda "İtalya'dan sonra hemen Galatasaray'a gitmem kesinlikle bir hataydı. Hemen oyunun içine dönmek istedim ancak hatalı bir karar oldu." diye konuştu.

"CESARET GEREKTİREN BİR KARAR"

Galatasaray'da Roberto Mancini'nin yerine gelen Prandelli, Mancini'nin İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü olması hakkında da konuşurken "Mancini'yi tebrik ettim. Cesaret gerektiren bir karar aldı ama doğru bir karar. Milli Takım'ı çalıştırmak istiyordu. Çoğu kişi de bu karardan dolayı mutlu oldu." dedi.

"YENİ BİR ŞAMPİYON ÇIKSIN İSTİYORUM"

Dünya Kupası favorileri hakkında da konuşan İtalyan teknik direktör, "Yeni bir şampiyonun çıkmasını istiyorum ama bu çok zor gözüküyor. Almanya, Arjantin ve Brezilya favoriler. Bir Afrika takımı şampiyon olsa çok güzel olurdu." sözlerini kullandı.

Galatasaray'dan sonra İspanya'nın Valencia ve Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr'ı çalıştıran 60 yaşındaki teknik direktör, şu an herhangi bir takım çalıştırmıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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