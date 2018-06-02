A Milli Futbol Takımımızın Tunus ile oynadığı maçta taraftarlarla tartışan Cenk Tosun, "Maç esnasında çok çirkin bir görüntü gördüm ve dayanamadım. Yapmamam gerekiyordu" dedi.

Türkiye ile Tunus arasında oynanan özel karşılaşmada Cenk Tosun, ailesine tepki gösterilmesi sonrası bir anda tribünler ile tartışmaya girdi. Sinirlerine hakim olamayan Cenk Tosun, hakemden kırmızı kart gördü. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Cenk, "Her şeyden önce biz insanız. Maç esansında çok çirkin bir görüntü gördüm ve dayanamadım. Aile bir numarada geliyor her zaman. Yapmamam gerekiyordu..." dedi.

"HER ŞEYDEN ÖNCE BİZ İNSANIZ"

"Takım arkadaşlarım ve Türk halkından özür dilerim. Her şeyden önce biz insanız. Maç esansında çok çirkin bir görüntü gördüm ve dayanamadım. Aile bir numarada geliyor her zaman. Yapmamam gerekiyordu...

Hakemden de özür dilerim. Ona da saygısızlık yaptığımı düşündüm. O da bana teşekkür etti. Babam şu anda iyi durumda. Hatta bana kızdı! Neden böyle bir şey yaptığımla ilgili olarak. Herkesten tekrar özür dilerim."

Kaynak: haberinburada