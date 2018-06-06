Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalyan ekibi Roma, Atalanya'dan Bryan Cristante'yi 30 milyon euroya renklerine bağladı.

İtalya Serie A'da Roma, Atalanta forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Bryan Cristante'yi kadrosuna kattı.

ROMA ATALANTA'YA 30 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Roma'nın Bryan Cristante transferi için Atalanta'ya 30 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği açıklandı.

23 yaşındaki İtalyan orta saha, geçen sezon 4 milyon Euroya transfer olduğu Atalanta'da 47 maça çıkarken 12 gol ve 4 asist üretti.

Kaynak: haberinburada