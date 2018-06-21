Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından "Vintaj arabam Merco ve ben!" notuyla klasik otomobiliyle poz verdi. Yılmaz'ın araba paylaşımının altına yanlış yazdığı esprili yorumu takipçilerinin diline düştü.

Son günlerde sevgilisi Defne Samyeli ile dillerden düşmeyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından Mercedes SL R107 model kırmızı klasik otomobiliyle fotoğraf paylaştı. Komedyen, araba fotoğrafının altına yazdığı notla takipçilerinin diline düştü.

"MERCO DEĞİL MERSO"

Fotoğrafın altına yazdığı " Vintaj arabam Merco ve ben! Merco.Merco ne ya."esprili notuna çoğu takipçisinden " "Abi merco değil merso denir ona" yorumları geldi.

AYAKKABISIYLA ARABASI TAKIM

Araba tutkusuyla tanınan Cem Yılmaz'ın kırmızı Mercedes'iyle uyumlu ayakkabıları ve aracın plakasında oğlu Kemal'in baş harfini kullanması dikkat çekti. Kırmızı Mercedes'in arkasındaki 1 milyon 365 bin TL'lik Mercedes marka sarı cip isegözlerden kaçmadı. Fotoğraf kısa süre de birçok beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: haberinburada