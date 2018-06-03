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Cem Tadilata Başladı, Defne Yanına Taşınıyor
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Cem tadilata başladı, Defne yanına taşınıyor

CEM TADİLATA BAŞLADI, DEFNE YANINA TAŞINIYOR

Bir süredir komedyen Cem Yılmaz ile birlikte olan Defne Samyeli, sevgilisinin villasına taşınmaya karar verdi.

Tarih : 03 Haziran 2018, 13:40
Puan Ver : Cem Tadilata Başladı, Defne Yanına Taşınıyor(7/10)3

Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ilişkileri, geçen ay Samyeli'nin ünlü komedyenin evinden çıkarken görüntülenmesiyle belgelenmişti. O fotoğraflardan sonra basından kaçmaktan vazgeçen çift, şimdi de ilişkilerini bir adım öteye taşıyor. Cem Yılmaz ve Defne Samyeli birlikte yaşama kararı aldı.

CEM YILMAZ'IN VİLLASINA TAŞINIYOR

Samyeli, yakında ünlü komedyenin Levent'teki villasına taşınacak. Yılmaz şimdilerde evini sevgilisine hazırlıyor, onun için evde tadilat yaptırıyor.

LİSELİ AŞIKLAR GİBİ

İlişkinin ilk günlerinde objektiflerden kaçan sevgililer artık köşe kapmaca oynamayı bıraktı. Önceki gün Zincirlikuyu Zorlu Alışveriş Merkezi'nde yemek yediler. Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'a liseli aşıklar gibi bakması dikkatlerden kaçmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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