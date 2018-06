Trabzonspor'dan La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı. Okay, veda mesajında, "Trabzon halkının sevgisini, çok uzun yıllardır kendime koyduğum hedefleri kalbimde taşıyarak, hedeflerim doğrultusunda size veda etmek durumundayım" dedi.

CELTA VIGO İLE 5 YILLIK ANLAŞTI

İspanya'nın Celta Vigo takımı ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki oyuncu Okay Yokuşlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bordo-mavili ekip ile güzel üç sezon geçirdiğini belirtti.

Trabzon'dan iyi anılar ve tecrübeler ile ayrıldığını belirten Okay, bordo-mavili camiaya şu sözlerle veda etti:

"KENDİMİ ÇOK ŞANSLI VE ÖZEL HİSSEDİYORUM"

"Trabzon halkının sevgisini, çok uzun yıllardır kendime koyduğum hedefleri kalbimde taşıyarak, hedeflerim doğrultusunda size veda etmek durumundayım. Sizler hep aklımda ve kalbimde olacaksınız. Böylesine güzel ilişkiler kurduğum güzel insanlarla dostluklarımızın baki kalacağından eminim. Sizler nerede olursam olayım benim kalbimin en özel yerinde olacaksınız. Ulaştığım her başarıda, yaşadığım her hüznümde, gelen her topta benimle o heyecanı yaşayacak olan insanların olduğunu bilmek benim için hem gurur hem de mutluluk kaynağıdır. Sizler Trabzonspor'u gönülden seven, başarıda ve başarısızlıkta koşulsuz destekleyen, yeri geldiğinde kendi önceliklerini unutup takıma destek olmak için kendini ortaya koyan muhteşem taraftarlarsınız. Geçtiğimiz üç sezonda bu denli bir sevgiye layık görülmüş olmaktan dolayı kendimi çok şanslı ve özel hissediyorum. Benim için Trabzonspor camiası, halkı ve büyük Trabzonspor taraftarı her zaman çok özel yerde olacaktır. Hepinize en içten samimi dileklerimi gönderiyorum."

Kaynak: haberinburada