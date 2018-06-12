ÇAYKUR RİZESPOR, GURBETÇİ FUTBOLCUYU KADROSUNA KATTI
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, gurbetçi oyuncu Mustafa Saymak ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
Spor Toto 1. Ligi şampiyon olarak tamamlayıp yeniden Süper lige yükselen Çaykur Rizespor, Hollanda Lig'i PEC Zwolle takımında forma giyen gurbetçi orta saha oyuncusu Mustafa Saymak'ı kadrosuna kattı.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Lig'-i PEC Zwolle takımında forma giyen gurbetçi orta saha oyuncusu Mustafa Saymak ile her konuda anlaştıklarını, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Mehmet Cengiz Tesislerinde kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
31 MAÇTA 11 GOL KAYDETTİ
Açıklamada, geçtiğimiz sezon 31 maçta görev alan 25 yaşındaki Mustafa Saymak'ın takımı adına 11 gol kaydettiği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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