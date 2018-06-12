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Çaykur Rizespor, gurbetçi futbolcuyu kadrosuna kattı

ÇAYKUR RİZESPOR, GURBETÇİ FUTBOLCUYU KADROSUNA KATTI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, gurbetçi oyuncu Mustafa Saymak ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Tarih : 12 Haziran 2018, 21:30
Puan Ver : Çaykur Rizespor, Gurbetçi Futbolcuyu Kadrosuna Kattı(7/10)3

Spor Toto 1. Ligi şampiyon olarak tamamlayıp yeniden Süper lige yükselen Çaykur Rizespor, Hollanda Lig'i PEC Zwolle takımında forma giyen gurbetçi orta saha oyuncusu Mustafa Saymak'ı kadrosuna kattı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Lig'-i PEC Zwolle takımında forma giyen gurbetçi orta saha oyuncusu Mustafa Saymak ile her konuda anlaştıklarını, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Mehmet Cengiz Tesislerinde kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

31 MAÇTA 11 GOL KAYDETTİ

Açıklamada, geçtiğimiz sezon 31 maçta görev alan 25 yaşındaki Mustafa Saymak'ın takımı adına 11 gol kaydettiği ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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