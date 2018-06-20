ÇARESİZLİĞİN FOTOĞRAFI ORDU'DA ÇEKİLDİ
Ordu'da 73 yaşındaki Nesibe Bayındır'a ait ev, çıkan yangında alev alev yandı. Söndürme çalışmalarını çıplak ayakla izleyen yaşlı kadının hali yürek dağladı.
Ordu'da yanan evinin söndürme çalışmalarını çıplak ayaklarıyla izleyen yaşlı kadının hali görenlerin yüreğini burktu.
KOMŞULARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI
Kabadüz ilçesinde Nesibe Bayındır'a (73) ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Her şeyin kül olduğu yangında çıplak ayaklarıyla söndürme çalışmalarını çaresizce izleyen Nesibe Bayındır'ı komşuları teselli etmeye çalıştı.
VATANDAŞLAR YETKİLERE HABER VERDİ
İlçenin Dağdelen semtinde yaşayan Nesibe Bayındır ve oğlu Ferda Bayındır'ın evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ve Kabadüz Emniyet Amirli yetkililerine haber verdi.
HİÇBİR EŞYA KURTARILAMADI
Ekipler kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda evdeki yangını söndürdü. Çıkan yangında evde büyük ölçüde maddi hasar meydana gelirken, hiçbir eşya kurtarılamadı.
İşte yürek yakan o görüntüler;
Kaynak: haberinburada
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