CANLI YAYINDA HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE BAYILDI
Maddi zorluklar nedeniyle tüp bebek tedavisi yaptıramayan kadın Esra Erol'un programında hamile olduğunu öğrenince heyecandan bayıldı.
Maddi zorluklar nedeniyle tüp bebek tedavisi yaptıramayan kadın Esra Erol'un programında hamile olduğunu öğrenince heyecandan bayıldı.
MÜJDELİ HABERİ ESRA EROL VERDİ
Maddi zorluklar nedeniyle tüp bebek tedavisi yaptıramayan kadın Esra Erol'un programında hamile olduğunu öğrenince heyecandan bayıldı. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bugün duygu dolu anlar yaşandı. Maddi zorluklardan dolayı tüp bebek tedavisi yaptıramayan çiftlere yardımcı olan Esra Erol, Şermin ve Aytaç Erkoçu çiftine de yardım eli uzattı.
ÇİÇEĞİ BURNUNDA ANNE HEYECANDAN BAYILDI
Uzun zamandır tüp bebek tedavisi gören çift bugün katıldığı programda müjdeli haberi ünlü sunucu Esra Erol'dan öğrendi. Başarılı sunucu, "Ben şimdi sana 4 haftalık hamile olduğunu nasıl söyleyebilirim" dediğinde büyük bir şok yaşayan Şermin ve Aytaç Erkoçu çifti gözyaşlarına boğuldu. Haberi canlı yayında öğrenen anne Şermin, heyecandan fenalaştı. Esra Erol'a sarılarak sakinleşen anne ardından teşekkürlerini iletti.
Kaynak: haberinburada
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