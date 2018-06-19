CANLI YAYINDA, GEÇMİŞTE ERDOĞAN'A YÖNELTTİĞİ AĞIR ELEŞTİRİLER SORULDU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli NTV-Star ortak yayınında seçim süreciyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İLK TURDA İŞİN BİTECEĞİNE İNANCI TAM
Cumhur İttifakı'nın ilk turda işi bitireceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Bahçeli'ye geçmiş dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye yönelttiği ağır eleştirilerde soruldu.
"GEÇMİŞTE NE SÖYLEMİŞSEM ARKASINDAYIM"
Muharrem İnce'nin de seçim meydanlarında vatandaşlara izlettiği konuşmalarının arkasında olduğunu vurgulayan Bahçeli "Geçmişte ne söylemişsem onun arkasında olduğumu söylüyorum. Bir yönetimdeki aksaklıkları, yanlışlıkları söylemek muhalefetin görevidir. Dün öyle söyledin diye bugün onları inkar ederek bugünkü Cumhur İttifakı'nda hepimiz kanka olacak halimiz yok. Onun için olayları doğru anlamak lazım" dedi.
"DEVLET ADAMLIĞI İLE BAĞDAŞMAZ"
Husumet geliştirmenin devlet adamlığı ile bağdaşmayacağını vurgulayan Bhaçeli, sözlerine şöyle devam etti: "15 Temmuz Türkiye'de herkesi bir araya getirebilecek çok büyük bir darbedir, çok büyük bir işkencedir, çok büyük bir ihanettir. Bu olaylar karşısında 15 Temmuz'u görüp, 251 şehidimiz 2 bin 194 yaralımız gazimizin olduğu bir dönemde hala kalkıp filan tarihte şunu söylemiştik filan tarihte bunu söylemiştik diye husumeti geliştirmenin bir manası yoktur. Bu devlet adamlığı ile bağdaşmaz bu siyasetle de bağdaşmaz. Ama dün söylediklerimizi şimdi yanlıştır demiyoruz. O günkü şartlarda geçerli eleştirilerdir."2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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