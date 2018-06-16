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Cani Evlat, Kumar Oynamasına Kızan Babasını Dövdü, Araya Giren Annesini Bıçakladı
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Cani Evlat, Kumar Oynamasına Kızan Babasını Dövdü, Araya Giren Annesini Bıçakladı

CANİ EVLAT, KUMAR OYNAMASINA KIZAN BABASINI DÖVDÜ, ARAYA GİREN ANNESİNİ BIÇAKLADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, kumar oynadıktan sonra eve gece geç saatlerde dönen cani genç, tartıştığı babasını dövüp, araya giren annesini bıçakla yaraladı.

Tarih : 16 Haziran 2018, 13:40
Puan Ver : Cani Evlat, Kumar Oynamasına Kızan Babasını Dövdü, Araya Giren Annesini Bıçakladı(5/10)1

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumar oynadıktan sonra eve gece geç saatlerde dönen Gökhan E. (21), tartıştığı babasını dövüp, araya giren annesini bıçakla yaraladı.

BASINI DÖVDÜ, ANNESİNİ KOLTUK ALTINDAN BIÇAKLADI

Önceki gece Gazimagusa ilçesi Akdoğan kasabasında meydana gelen kazada, kumar oynayıp gece geç saatlerde eve dönen Gökhan E. ile babası Fikri E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gökhan E. babasına şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada eline ekmek bıçağını geçiren Gökhan E., araya girip kendisini engellemeye çalışan annesi Kadriye E.'yi koltuk altından bıçakladı.

TUTUKLANDI

Kadriye E., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Gökhan E. ise gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede psikolojisinin bozuk olduğunu savunan Gökhan E., tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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