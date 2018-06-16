CANİ EVLAT, KUMAR OYNAMASINA KIZAN BABASINI DÖVDÜ, ARAYA GİREN ANNESİNİ BIÇAKLADI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, kumar oynadıktan sonra eve gece geç saatlerde dönen cani genç, tartıştığı babasını dövüp, araya giren annesini bıçakla yaraladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumar oynadıktan sonra eve gece geç saatlerde dönen Gökhan E. (21), tartıştığı babasını dövüp, araya giren annesini bıçakla yaraladı.
BASINI DÖVDÜ, ANNESİNİ KOLTUK ALTINDAN BIÇAKLADI
Önceki gece Gazimagusa ilçesi Akdoğan kasabasında meydana gelen kazada, kumar oynayıp gece geç saatlerde eve dönen Gökhan E. ile babası Fikri E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gökhan E. babasına şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada eline ekmek bıçağını geçiren Gökhan E., araya girip kendisini engellemeye çalışan annesi Kadriye E.'yi koltuk altından bıçakladı.
TUTUKLANDI
Kadriye E., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Gökhan E. ise gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede psikolojisinin bozuk olduğunu savunan Gökhan E., tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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