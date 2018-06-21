CANİ, EŞİNİ VE BEBEĞİNİ NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI
Eşini ve bebeğini katleden caninin ifadesi kan dondurdu. Katil, önce kendini jiletle kestiğini, ardından hayatta yalnız kalmamaları için eşini ve 2 yaşındaki bebeğini boğarak öldürdüğünü anlattı.
İstanbul Arnavutköy'de karısı ve 2 yaşındaki bebeğini boğarak öldüren Mehdin Elgün, önce kendini jiletle kestiği ardından da öleceğini düşünerek eşi ve kızını boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Polise ifade veren Elgün, psikolojik sorunları olduğunu önce kendisini öldürmeye çalıştığını, ardından hayatta yalnız kalmamaları için kızını ve eşini boğduğunu anlattı.
EŞİNİ VE 2 YAŞINDAKİ KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
Arnavutköy, İncirli Sokak'ta dün meydana gelen olayda tesisat malzemeleri üreten bir işyerinde çalışan Mehdin Elgün., eşi Nurşen Elgün ve 2 yaşındaki kızı Ecrin Elgün'ü boğarak öldürmüştü. Polis tarafından gözaltına alınan Mehdin Elgün'ün işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı.
KENDİNİ KESTİ, ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNÜP EŞİNİ VE KIZINI BOĞDU
Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli Mehdin Elgün'ün işlediği cinayetleri soğukkanlılıkla anlattığı öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğunu ve iki gündür uyuyamadığını söyleyen Mehdin Elgün'ün polisteki ifadesinde önce kendisini öldürmeye çalıştığını anlattığı belirtildi. Telefonun şarj kablosuyla önce kendisine elektrik vererek öldürmeye çalıştığını anlattığı öğrenilen Mehdin Elgün, başarılı olamayınca jiletle kendisini kesmeye çalıştığını söyledi.
"HAYATTA YALNIZ KALMAMALARI İÇİN YAPTIM"
Her yerinden kan geldiği için öleceğini düşündüğünü anlatan Mehdin Elgün'ün daha sonra hayatta yalnız kalmamaları için önce eşini daha sonra da kızını boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.
DAHA ÖNCE POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINMIŞ
Şüpheli Mehdin Elgün'ün daha önceden hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçundan polise geliş kaydı bulunduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yurt Dışı Oyları Türkiye'ye Böyle Getirildi
- Erdoğan'dan Uber Çıkışı: Organizasyonun Başındaki Benden Randevu İstedi
- Trump'tan Kızı İvanka İçin Skandal Söz: Göğüslerini Büyütmen İyi Olur
- Patates Fiyatlarının 2 Haftaya Kadar Düşmesi Bekleniyor
- Sağanak Yağış Sonrası Hastaneyi Su Bastı, Doktorlar Sel Nöbeti Tuttu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bahtsız Adamı Döve Döve Öldürdüler! Suçunu Öğrenince Şoke Olacaksınız
- Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı
- Jinekologtan Hastasına Ahlaksız Teklif: İlişkiye Girmek İster Misin?
- Utanç Kamplarından Sorumlu Bakan, Restoranttan Kaçtı
- Kendi Cenazesinde Ortaya Çıktı, Acılı Aile Neye Uğradığını Şaşırdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar