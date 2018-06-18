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Caner Ve Şükran'ın Gergin Anları: Sil O Fotoğrafları
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Caner ve Şükran'ın gergin anları: Sil o fotoğrafları

CANER VE ŞÜKRAN'IN GERGİN ANLARI: SİL O FOTOĞRAFLARI

Futbolcu Caner Erkin, yedi aylık eşi Şükran Ovalı'nın fotoğraflarını çeken gazetecilere "Sil o fotoğrafları" diyerek tepki gösterdi.

Tarih : 18 Haziran 2018, 11:10
Puan Ver : Caner Ve Şükran'ın Gergin Anları: Sil O Fotoğrafları(6/10)2

Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, fotoğraflarını çeken gazetecilerle tartıştı.

"SİL O FOTOĞRAFLARI"

Sözcü'de yer alan habere göre; hamile olan eşinin görüntülenmesini istemeyen futbolcu, "İzin aldınız mı. Neden çekiyorsunuz?" diyerek gazetecilere çıkıştı. Elbisesiyle karnını kapatmaya çalışan Ovalı'nın "Böyle çekmeyin" sözleri üzerini daha da öfkelenen Caner Erkin, "Çekmeyin diyoruz, çekiyorsun. Sil o fotoğrafları" diyerek tepki gösterdi. Fotoğrafları sildirmeyi başaramayacağını anlayan ünlü çift, araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.

7,5 aylık hamile Şükran Ovalı, doğacak kızına kendisinin yazdığı öyküde geçen "Mihran" adını koyacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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