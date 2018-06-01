ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI ALARMI! 10 HEKTARLIK ALANI SARAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
Çanakkale'nin Ezine ilçesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 2 helikopter ve 9 arazöz ile müdahale ediliyor.
RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER YAKLAŞIK 10 HEKTARLIK BÖLGEYİ SARDI
Ezine ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler yaklaşık 10 hektarlık bölgeyi sardı.
İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Çanakkale ve çevre ilçelerden itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi.
2 YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ MÜDAHALEYE BAŞLADI
Bölgeye gönderilen 2 yangın söndürme helikopteri müdahaleye başlarken, 9 arazöz ve çok sayıda orman ekibinin de alevlere müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Bölgede ekili tarım alanlarının da bulunduğu bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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