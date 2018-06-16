Beykoz'da vatandaşlara seslenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim otobüsü çamura saplandı. Gençlerden otobüsü itmeleri için yardım isteyen İnce, zaman zaman sinirlendi. Otobüs çamurdan kurtarılamayınca başka bir araca binen İnce, diğer programına geçti.

ÇAMURA SAPLANAN OTOBÜS, BİR TÜRLÜ HAREKET ETTİRİLEMEDİ

Seçim çalışmaları kapsamında Beykoz Çayırına gelen CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, vatandaşlara hitap etti. Otobüsün üzerinde yaptığı konuşmanın ardından tekrar içeri girerek vatandaşları selamlayan İnce, bir diğer programına gitmek üzere Beykoz'dan ayrılmak istedi. Ancak bu sırada çamura saplanan otobüs, bir türlü hareket ettirilemedi. Bunun üzerine eline mikrofonu alarak gençlere seslenen İnce, otobüsü kurtarmak için yardım isteyince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İNCE, OTOBÜS HAREKET ETMEYİNCE ZAMAN ZAMAN SİNİRLENDİ

Çok sayıda partili otobüsün arkasına geçerek, itmeye başladı. Ancak ittikçe çim alana daha da saplanan otobüs, bir türlü hareket ettirilemedi. Otobüs geriye kayması üzerine doğru kayınca partilileri uyaran İnce, mikrofonu bir an olsun elinden bırakmadı. Otobüs bir türlü yerinden hareket etmeyince sinirlendiği gözlenen İnce, otobüs önünde biriken kalabalığa, "Bakın mitingimiz var otobüs battı buraya çıkmamız lazım, kenara çekilirseniz çıkarız" diye seslendi. Muharrem ince kalabalığın bir türlü dağılmaması üzerine ise "Gençler işe yaramak istiyorsanız gidin arkadan öne doğru itin" uyarısında bulundu.

ÖZEL BİR MİNİBÜSE BİNDİ

Partililerin kurtarma çalışmaları sırasında sallanan otobüs, renkli görüntüler oluşmasına neden oldu. Tüm çabalara rağmen saplandığı çamurdan kurtarılamayan otobüsten inen Muharrem İnce, diğer programına yetişmek üzere özel bir minibüse binerek Beykoz'dan ayrıldı.

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Kaynak: haberinburada