ÇAKIR, DÜNYA KUPASI ÖNCESİ SON PROVA İÇİN RUSYA'YA GİTTİ
Cüneyt Çakır ve ekibi, Dünya Kupası öncesinde düzenlenecek olan son hakem seminerine katılmak üzere dün Rusya'ya gitti.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde düzenlenecek olan son hakem seminerine katılmak üzere dün Rusya'ya gitti.
TURNUVA 14 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK
4-13 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlenecek seminerde hakemler, Dünya Kupası için son eğitim çalışmalarını gerçekleştirecek. Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası ise 14 Haziran 2018 Perşembe günü başlayacak.
Kaynak: haberinburada
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