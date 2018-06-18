Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi'nde yatan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, basın danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığıyla değerlendirmelerde bulundu. Alaattin Çakıcı 24 Haziran seçimleri öncesi yaptığı açıklamada, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi yarı yolda bırakmanın Alparslan Türkeş'e ihanet olduğunu söyledi. Çakıcı, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in 'Şer İttifakı' içinde yer aldığını belirterek, "Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır" dedi.

"ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİYORLAR"

Türkiye'de, dünyadaki son gelişmeler ve seçim meydanlarındaki söylemlerle ilgili yeni bir yazı kaleme alma ihtiyacı hissettiğini belirten Çakıcı, bazı bölgelerde AK Partili yöneticilerin, MHP'li seçmen vatandaşlara seçimden evvel aba altından sopa gösterdiklerini ifade etti.

"AKŞENER ŞER İTTİFAKI'NIN İÇERİSİNDE YER ALMIŞTIR"

16 yıldır Türkiye'nin büyük bir büyüme süreciyle modern bir ülke haline geldiğini, teknolojide büyük mesafeler katettiğini kaydeden Çakıcı, "ABD, faşist AB, bunları yöneten siyonist üst akıl, Türkiye'ye açık ve kapalı ambargo uygulamakta, baskı yapmaktadır. Yine aynı Batı, Cumhur İttifakı'nı yıkmak için CHP'nin içindeki Atatürk düşmanlarını, PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'yi, İYİ Parti'nin tabanı ve tavanından devlet bekasına gönül verdiğinden asla şüphe duymasam da ne yazık ki bir ABD projesi olan eski kadrolu CIA'e yıllarca hizmet eden Tansu Çiller'in Türk siyasi hayatının içine soktuğu sayın Meral Akşener bu 'Şer İttifakı'nın içinde yer almıştır" dedi.

"ŞEHİTLERİN KANI VE ELLERİ AKŞENER'İN YAKASINA YAPIŞACAKTIR"

Türkiye'de silahla yapamadıklarını şer ittifakı kullanarak yapmaya çalıştıklarını ileri süren Çakıcı, "ABD ve AB bu 'Şer İttifakı'nı kullanarak hala sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın temizleyemediği AKP içerisindeki bazı bürokrat ve siyasi kişiler Cumhur İttifakı'nı yıkmak için yukarıda bahsettiğim bu 'Şer İttifakı'nın arkasındaki üst akla hizmet etmektedirler. Seçimlerde 2. turda sayın Meral Akşener, CHP'yi destekleyeceğini ifade etmektedir. Demek ki HDP ile CHP'yi destekleyecek. Vatanseverliğinden, devlete olan sevgisinden asla şüphe etmediğim İYİ Parti'nin tabanı ve tavanındakiler, bir evvelki yazımda söylediğim gibi aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: haberinburada