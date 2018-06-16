ÇAĞLA, MACARİSTAN'DA FİNALİ GÖREMEDİ
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Macaristan'da düzenlenen 60 bin dolar ödüllü turnuvaya yarı finalde veda etti.
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Macaristan'da düzenlenen 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasını yarı finalde noktaladı.
Hodmezovasarhely kentindeki turnuvada tek kadınlarda mücadele eden 28 yaşındaki Çağla Büyükakçay, ilk turda Rumen Alexandra Dulgheru, ikinci turda Rus Sofya Lansere, çeyrek finalde de 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Anhelina Kalinina'yı geçerek yarı finale yükseldi.
1 NUMARALI SERİBAŞINA KAYBETTİ
Kadınlar dünya sıralamasının 192 numarası Çağla, yarı finalde turnuvanın 1 numaralı seribaşı ismi Kolombiyalı Mariana Duque-Marino ile karşılaştı.
Çağla Büyükakçay, toprak zemindeki organizasyonun yarı finalinde, tekler ana tablosunun favorisi dünya 112 numarası Duque-Marino karşısında 6-4 ve 6-0'lık setlerle korttan 2-0 mağlup ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 4 Yaşındaki Küçük Kız Bayramlaşmak İçin Gittiği Dedesinin Köyünde Kayboldu
- Yaşlılık Maaşı Kendisinden Habersiz Çekilen Nuriye Nene'den İnsanlık Dersi!
- Bayram Tatilinde Acı Bilanço: 39 Kişi Hayatını Kaybetti, 156 Yaralı Var
- Denizde Mahsur Kalan 'poyraz Bebek' Ve Ailesi Ölümle Burun Burna Geldi
- Çocuğuna Hasret Kalan Baba Oğlunu Görebilmek İçin Kafasına Silah Dayadı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Ronaldo, Dev Maç Sonrası Konuştu: Ben Her Zaman Kendime İnandım
- Hierro'dan Ronaldo İtirafı: Ronaldo Sahadaysa Böyle Şeyler Olabilir
- İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hierro, İlk Maçında Sahadan Beraberlikle Ayrıldı
- Prens Selman, Faklı Mağlubiyet Sonrası Federasyon Başkanını Fırçaladı
- İspanyol Kaleci De Gea'dan Skandal Hata
DÜNYA HABERLERİ
- 31 Yıl Önce Yol Kenarında Bulunan Esrarengiz Cesedin Sırrı Çözüldü
- Sevgilisini Başka Biriyle Öpüşürken Yakalayan Gencin İntikamı Fena Oldu
- Kuantum Sayesinde Süper Güvenli Ve Hızlı İnternet Geliyor
- Sarhoş Alman Mutfakta Dengesini Kaybedince Tavanın Sapı Gözüne Saplandı
- Einstein'ın Seyahat Günlüklerindeki Irkçı İfadeler Gün Yüzüne Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar