34 yaşındaki İngiliz, model olma hevesiyle yanıp tutuşan kız arkadaşının göğüs silikonu masrafını karşılamak için büyükbabasının hayat sigortasından 18 bin lira çaldı.

İngiltere'de yaşayan 34 yaşındaki Luke Quatrini, kız arkadaşının göğüs silikonu yaptırabilmesi için 92 yaşındaki büyükbabasını dolandırdı.

PARAYI ÇALIP KIZ ARKADAŞININ AMELİYATINA HARCADI

Hayırsız torun Clifford Bartlett isimli emekli liman işçisi büyükbabasının 3 bin sterlin (18 bin lira) tutarındaki hayat sigortasını çalarak parayı kız arkadaşı Emma Hodges'in göğüs büyütme ameliyatına harcadı. Zor durumda kalan yaşlı adam faturalarını dahi ödemekte güçlük çekti.

SİLİKONLARI TAKTIRIP İÇ ÇAMAŞIRI ÇEKİMLERİNE KATILDI

29 yaşındaki Emma Hodges, model olma hevesiyle göğüslerine silikon taktırdıktan sonra bir dizi iç çamaşırı çekimi için kameraların karşısına geçti. Torun Quatrini ise paranın kalanıyla kredi kartı borcunu ödeyip internetten alışveriş yaptı.

EVİ YANINDA BÜYÜKBABASINA SIĞINMIŞTI

Olay, Ouatrini'nin 2012 yılında kendi evinde çıkan yangından sonra Güney Galler'de bulunan büyükbabasının evine taşınmasının 10 ay sonrasında gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ölen büyükbabanın olayı öğrenince gözyaşlarını boğulduğu açıklandı.

Kaynak: haberinburada