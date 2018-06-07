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Büyük skandal! 8 milli futbolcu 30 hayat kadınıyla basıldı

BÜYÜK SKANDAL! 8 MİLLİ FUTBOLCU 30 HAYAT KADINIYLA BASILDI

2018 Dünya Kupasına katılacak olan Meksika'da 8 futbolcu, İskoçya ile oynanan hazırlık maçının ardından sonra 30 hayat kadınıyla parti yaptı.

Tarih : 07 Haziran 2018, 21:20
Puan Ver : Büyük Skandal! 8 Milli Futbolcu 30 Hayat Kadınıyla Basıldı(8/10)4

Meksika'da çıkan haberlere göre Meksika, geçen hafta Azteca Stadı'nda İskoçya'yı ağırlamış ve mücadeleden Giovani dos Santos'un golüyle 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda F Grubu'nda İsveç, Güney Kore ve son dünya şampiyonu Almanya'yla mücadele edecek Meksika Milli Takımı, organizasyon öncesinde skandalla gündeme geldi.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ FUTBOLCULAR VAR

Habere göre partiye Guillermo Ochoa, Giovani ve Jonathon dos Santos kardeşler, Marco Fabian, Carlos Salcedo, Hector Herrera, Raul Jimenez ve Jesus Gallardo katıldı.

HABERLE İLGİLİ HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Meksika'da yayın yapan TV Notas'ın haberine göre Meksika Milli Takımı'ndan 8 futbolcu, İskoçya maçından sonra 30 hayat kadınıyla birlikte parti verdi. Haberde partinin Meksika'nın başkenti Mexico City'nin Las Lomas adlı bölgesinde verildiği kaydedildi. Resmi ağızlardan haberle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Meksika Milli Takımı, 9 Haziran'da Danimarka ile Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçına çıkacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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