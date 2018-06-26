BURSASPOR'DAN SIFIR BÜTÇEYLE İKİ TRANSFER!
Ekonomik koşullar nedeniyle transferde zorluklar yaşayan Bursaspor, bonservisi elinde olan Dieumerci Mbokani ve Stephane Badji transferinde imza aşamasına geldi.
Bursaspor, 2018/19 sezonu öncesi maddi koşullar nedeniyle transfer yapmakta büyük zorluk çekiyor.
Teknik direktörlük koltuğuna Samet Aybaba'yı getiren ve transferde rotasını bonservissiz ve kiralanabilecek oyuncular olarak belirleyen Bursaspor, öncelikli iki hedefini belirledi. Geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçiren Stephane Badji ve bonservisi elinde olan Dieumerci Mbokani olarak belirleyen yeşil beyazlılar, görüşmelere başladı.
UFAK PÜRÜZLERİN ARDINDAN TRANSFER GERÇEKLEŞECEK
BB Erzurumspor'un da ilgilendiği Mbokani için büyük mesafe kat eden Bursaspor, Badji transferinde de imza aşamasına geldi. Hem Anderlecht hem de Badji'den olumlu yanıt alan Timsahlar, ufak pürüzlerin de giderilmesinin ardından transferi duyuracak.
2 transferin yanında Samet Aybaba, sezon öncesi kampına 15 genç futbolcuyu götürecek. Aybaba, bu isimlerden takıma katkı sağlayabilecek olanları A takıma yükseltecek.
Kaynak: haberinburada
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