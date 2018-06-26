BURSASPOR, AVUSTURYA KAMPINI İPTAL ETTİ
Bursaspor, Avusturya kampını teknik direktör Samet Aybaba'nın isteği doğrultusunda iptal etti.
Bursaspor, yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanarak saat 18.00'de yeni teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştirecek. Bursaspor, tesislerde yapacağı 3 günlük çalışmanın ardından ilk etap kampı için 1 Temmuz'da Afyonkarahisar'a gidecek.
SAMET AYBABA, AVUSTURYA KAMPINI İPTAL ETTİ
Daha önceki program dahilinde burada 13 Temmuz'a kadar çalışması beklenen yeşil beyazlı ekip, 3 günlük iznin ardından 16 Temmuz'da Avusturya'ya kampın ikinci etap çalışmaları için hareket edecekti. Ancak kulüp yetkilileri tarafından alınan karar ile daha önce Avusturya'da yapılması planlanan hazırlık kampının ikinci etap çalışmalarının iptal edildiği ve teknik direktör Samet Aybaba'nın talebi doğrultusunda kampın Afyon'da devam edeceğini açıklandı.
BURSASPOR TSYD TURNUVASINA KATILACAK
3-4 Ağustos'ta TSYD Ankara Şubesi tarafından düzenlenecek turnuvaya da katılacak olan Bursaspor'un bu turnuvaya kadar 3-4 hazırlık maçı yapması planlanıyor.
Kaynak: haberinburada
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