Seçim Öncesi Silahlı Saldırı İle Gündeme Gelen Suruç'ta Kim Kazandı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkon Konuşması Yapıyor
Adana'da 14 Milletvekilini 5 Parti Paylaştı
Eskişehir'de Sandıkların Tamamı Açıldı! İşte Sonuçlar
Chp, 11 İlde Yıllar Sonra Milletvekili Çıkardı! İşte O İller
Diyarbakır'da Hdp 9, Ak Parti İse 3 Milletvekili Çıkardı
Son Dakika! Başbakan Yıldırım, Balkon Konuşması Yapıyor: Gün, 81 Milyonun Kazandığı Bir Gündür
İstanbul'da Sandıkların Tamamı Açıldı! İşte Sonuçlar
İnce, Beklenen Konuşmasını Nerede Ve Ne Zaman Yapacağını Duyurdu
Bursa'da Sandıkların Tamamı Açıldı! İşte Sonuçlar
Erdoğan'ın Zaferi Afrin'de Araç Konvoyu İle Kutlandı
Muharrem İnce Ne Zaman Konuşacağını Duyurdu!
Hangi Anket Şirketi Seçim Sonuçlarını Doğru Bildi? İşte Yanıtı
Muharrem İnce: Erdoğan'ın Kazandığını Kabul Ediyorum
Vatandaşların Kısıklı'daki Sevinç Gösterisi Havadan Böyle Görüntülendi
Erdoğan, Balkon Konuşmasını Yapmak İçin Ankara'ya Gidiyor
Erdoğan, Seçimin Ardından İlk Tweetini Paylaştı! Sosyal Medya Yıkıldı
Bayburt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rekor Oy Veren İl Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkon Konuşmasını Erteledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dünyadan Tebrik Mesajları Yağdı

Bursa'da sandıkların tamamı açıldı! İşte sonuçlar

BURSA'DA SANDIKLARIN TAMAMI AÇILDI! İŞTE SONUÇLAR

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu. Peki 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bursa'da kim kazandı? 24 Haziran 2018 Bursa cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tarih : 25 Haziran 2018, 02:20
Puan Ver : Bursa'da Sandıkların Tamamı Açıldı! İşte Sonuçlar(9/10)5

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE BURSA'DA KİM KAZANDI?

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu.

Buna göre cumhurbaşkanı adaylarının Bursa'da aldığı oy oranları kesin olmayan sonuçlara göre şöyle:

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%55,55

Muharrem İnce:%31,47

Meral Akşener:%8,23

Selahattin Demirtaş:%3,49

Temel Karamollaoğlu:%1,06

Doğu Perinçek:%0,21

SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE SONUÇLAR NASILDI?

Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçimde Bursa'da cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranı şöyleydi:

Recep Tayyip Erdoğan % 54,88

Ekmeleddin İhsanoğlu % 40,96

Selahattin Demirtaş % 4,16

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bursa  Da  Sandıkların  Tamamı  Açıldı  İşte  Sonuçlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER