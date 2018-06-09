Çin'de bir adamın burnunun içine girip yerleşen sülük, doktor tarafından çıkartıldı. 51 yaşındaki adamın 10 gün boyunca burnunda sülük ile yaşadığı açıklandı.

EŞİ UYARDI

Durmaksızın burun kanaması geçiren adam, eşinin burnunun içinde bir şey gördüğünü söylemesi üzerine doktora gitmeye karar verdi. Paraziti gidermek için yapılan işlem, Güney Çin'deki Beihai Halk Hastanesinde, Dr. Liu Xiongguang tarafından gerçekleştirildi.

NEHİRDE YÜZERKEN GİRMİŞ OLABİLİR

Bir hemşirenin telefonuyla kaydettiği prosedürün görüntüleri büyük ilgi çekti. Hayvanın burun boşluğuna nasıl girdiği ise anlaşılamazken hastanın nehirde yüzdüğü sırada burnundan içeri girmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: haberinburada