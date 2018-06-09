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Burak Yılmaz Boşandı! Milyonluk Tazminat İçin Mahkeme Kararını Verdi
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Burak Yılmaz boşandı! Milyonluk tazminat için mahkeme kararını verdi

BURAK YILMAZ BOŞANDI! MİLYONLUK TAZMİNAT İÇİN MAHKEME KARARINI VERDİ

Milli futbolcu Burak Yılmaz ile eşi İstem Yılmaz arasında görülen boşanma davasında mahkeme tarafların boşanmalarına karar verdi.

Tarih : 09 Haziran 2018, 19:00
Puan Ver : Burak Yılmaz Boşandı! Milyonluk Tazminat İçin Mahkeme Kararını Verdi(9/10)5

Milli futbolcu Burak Yılmaz ile eşi İstem Yılmaz arasında görülen boşanma davasında mahkeme tarafların boşanmalarına karar verdi. Burak Yılmaz eşine 1.3 milyon TL tazminat ödeyecek.

1.3 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

12 milyon TL tazminat ve aylık 65 bin TL nafaka talep eden İstem Yılmaz'ın talebi mahkemece haklı görülmeyerek 1,3 milyon TL tazminat ve aylık 10 bin TL nafaka ödenmesine karar verildi. Ayrıca mahkemece çocuklar için toplam 11 bin TL iştirak nafakası ödenmesine karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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