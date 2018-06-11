İplik Atölyelerinin Bulunduğu İş Merkezinde Yangın Havadan Görüntülendi
Erdoğan'ın Damadı Duyurdu: Yerli Helikopterin Motorunda İlk Ateşleme Başarılı
Erdoğan Camileri Kapatacak Avusturya Başbakanı'na Seslendi: Bu Tavırların Başına Çok İşler Getirir
Bunama Belirtileri Gösteren 60 Bin Kişinin Ehliyetine El Konuldu
Fenerbahçe, İsmail Köybaşı'yı Gözden Çıkardı
Dolar Yeni Haftaya Sakin Başladı
İstanbul'da İplik Fabrikası Cayır Cayır Yanıyor
İsviçre, 2026 Kış Olimpiyatlarına Aday Olmayacak
Tatil İçin Antalya'ya Giden Ünlü Şarkıcı Cinayet İşledi!
Ünlü Oyuncu Çılgına Döndü: Ezilerek, Sürünerek Öl!
Dördüncü Hakem, Oyuna Dönmek İsteyen Neymar'ı Formasından Çekti
Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde Zafer Sebastian Vettel'in Oldu
Sofiane Feghouli: Galatasaray'da Mutluyum
Sokak Ortasında Aldatma Kavgası: Onunla Ne Yaptığını Biliyorum!
Uyuşturucu Haberleriyle Gündemden Düşmeyen Ulusoy'un Oynadığı Dizisinin Kadrosuna Sürpriz İsimler Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
Taffarel, Alisson Becker Hakkında Çıkan Transfer Haberlerini Yalanladı
İlkay Gündoğan: Kendi Taraftarların Tarafından Islıklanmak Çok Zor
Fıfa, Fan Fest'in Resmi Açılışı Gerçekleştirdi
Alman Ekibi Tsv Steinbach, Beşiktaş'tan Gani Sevim'i Kabul Etti

Bunama belirtileri gösteren 60 bin kişinin ehliyetine el konuldu

BUNAMA BELİRTİLERİ GÖSTEREN 60 BİN KİŞİNİN EHLİYETİNE EL KONULDU

Japonya'da bunama belirtileri gösteren ve hastaneye yönlendirilen vatandaşlardan 60 bin tanesinin ehliyetine el konuldu.

Tarih : 11 Haziran 2018, 09:40
Puan Ver : Bunama Belirtileri Gösteren 60 Bin Kişinin Ehliyetine El Konuldu(9/10)5

Japonya Ulusal Polis Ajansından yapılan açıklamada, bu yıl ehliyet yenilemeye gelen yaklaşık 2 milyon 106 bin sürücünün, bunama belirtileri görülmesi dolayısıyla hastaneye yönlendirildiği kaydedildi. Bunlardan yaklaşık 60 bin kişinin ehliyeti bunama nedeniyle iptal edildi.

2 MİLYON KİŞİDE BUNAMA BELİRTİSİ GÖRÜLDÜ

Ulusal Polis Ajansından yapılan açıklamada, Japonya'da bu yıl ehliyet yenilemeye gelen yaklaşık 2 milyon 106 bin sürücünün, bunama belirtileri görülmesi dolayısıyla hastaneye yönlendirildiği kaydedildi. Sağlık testleri sonrası, bunama tespit edilen yaklaşık 60 bin kişinin ehliyetinin iptal edildiği bildirildi.

HEPSİ 75 YAŞ ÜSTÜ

Açıklamada, bunama belirtisi görülen sürücülerin 75 yaş üstü olduğu vurgulandı.

Japonya'da, bunama belirtileri görülen sürücülerin ehliyetinin yenilenmesi için doktordan sağlam rapor alınmasını öngören kanun çıkartılmıştı. Yasanın çıkarılmasına, ülkede meydana gelen trafik kazalarının büyük bölümünün yaşlı sürücülerin hatalarından kaynaklanması nedeniyle gerek görülmüştü.

Geçen ay 90 yaşındaki bir kadın, kırmızı ışıkta durmayarak 4 yayaya çarpmıştı. Yayalardan biri hayatını kaybetmiş, yaşlı sürücü kadın tutuklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bunama  Belirtileri  Gösteren  60  Bin  Kişinin  Ehliyetine  El  Konuldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER