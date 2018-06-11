BUNAMA BELİRTİLERİ GÖSTEREN 60 BİN KİŞİNİN EHLİYETİNE EL KONULDU
Japonya'da bunama belirtileri gösteren ve hastaneye yönlendirilen vatandaşlardan 60 bin tanesinin ehliyetine el konuldu.
Japonya Ulusal Polis Ajansından yapılan açıklamada, bu yıl ehliyet yenilemeye gelen yaklaşık 2 milyon 106 bin sürücünün, bunama belirtileri görülmesi dolayısıyla hastaneye yönlendirildiği kaydedildi. Bunlardan yaklaşık 60 bin kişinin ehliyeti bunama nedeniyle iptal edildi.
2 MİLYON KİŞİDE BUNAMA BELİRTİSİ GÖRÜLDÜ
Ulusal Polis Ajansından yapılan açıklamada, Japonya'da bu yıl ehliyet yenilemeye gelen yaklaşık 2 milyon 106 bin sürücünün, bunama belirtileri görülmesi dolayısıyla hastaneye yönlendirildiği kaydedildi. Sağlık testleri sonrası, bunama tespit edilen yaklaşık 60 bin kişinin ehliyetinin iptal edildiği bildirildi.
HEPSİ 75 YAŞ ÜSTÜ
Açıklamada, bunama belirtisi görülen sürücülerin 75 yaş üstü olduğu vurgulandı.
Japonya'da, bunama belirtileri görülen sürücülerin ehliyetinin yenilenmesi için doktordan sağlam rapor alınmasını öngören kanun çıkartılmıştı. Yasanın çıkarılmasına, ülkede meydana gelen trafik kazalarının büyük bölümünün yaşlı sürücülerin hatalarından kaynaklanması nedeniyle gerek görülmüştü.
Geçen ay 90 yaşındaki bir kadın, kırmızı ışıkta durmayarak 4 yayaya çarpmıştı. Yayalardan biri hayatını kaybetmiş, yaşlı sürücü kadın tutuklanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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