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Bu haberi okumadan İstanbul'da yola çıkmayın! Bazı yollar kapanacak

BU HABERİ OKUMADAN İSTANBUL'DA YOLA ÇIKMAYIN! BAZI YOLLAR KAPANACAK

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) yarın Bakırköy'de düzenleyeceği açık yer toplantısı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Tarih : 16 Haziran 2018, 13:10
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Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) yarın Bakırköy'de düzenleyeceği açık yer toplantısı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, HDP'nin Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı alanında yarın saat 17.00'de başlayacak açık yer toplantısı sebebiyle gece saat 03.00'dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu doğrultuda, İsmail Erez Bulvarı, Olgunlar Sokak ile bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergah olarak ise Ekrem Kurt Bulvarı ve İncirli Caddesi belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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