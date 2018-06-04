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Bu fotoğraftan sonraki ilk maçta Almanlar tepki yağdırdı

BU FOTOĞRAFTAN SONRAKİ İLK MAÇTA ALMANLAR TEPKİ YAĞDIRDI

Alman taraftarlar, Avusturya maçında Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı ıslıkladı. İki futbolcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmişti.

Tarih : 04 Haziran 2018, 14:30
Puan Ver : Bu Fotoğraftan Sonraki İlk Maçta Almanlar Tepki Yağdırdı(8/10)4

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan Almanya, özel maçta Avusturya'ya 2-1 yenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinin ardından ülkede linç edilen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Avusturya maçında topla buluştukları anlarda Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı.

MÜLLER SAHİP ÇIKTI: MESELE KAPANDI

Maçın ardından konu hakkında açıklama yapan Thomas Müller ise, "Kampın ilk günlerinde konuyu ele aldık. Kesinlikle arkalarında duruyoruz. Onlar bizim için önemli oyuncular. Mesele şu anda kapanmış durumda" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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