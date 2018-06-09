Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde son günlerde etkili olan sıcaklıklar, termometrelerde 50 dereceyi gösterdi. İlçenin Mustafa Remzi Bucak Bulvarı üzerinde bulunan termometrede 50 derece sıcaklığı gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

VATANDAŞLAR KENDİNİ PARK VE BAHÇELERE ATIYOR

İlçede bunaltıcı sıcaklar özelikle oruç tutan vatandaşları zorlarken, vatandaşlarda serinlemek için ilçenin değişik semtlerinde bulunan park, gölgelik ve su fıskiyeleri kenarlarında serinlemeye çalışıyor.

"DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI YAPILDI

Aniden bastıran sıcaklıklardan korunmak için uzmanlar öğle saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, bunaltıcı sıcaklıklar yüzünden sokak ve caddeler boş olduğu görüldü.

Vatandaşlar kendilerini park ve bahçelere attı;

Kaynak: haberinburada