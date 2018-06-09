Aselsan Kıyafet Altındaki Tehlikeli Cisimleri Tespit Eden Vücut Tarayıcı Üretecek
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin İlk Transferi Saint-Etienne'den Bamba
Ünlü Basketbolcu Lebron James, Kırık Elle Oynadığını İtiraf Etti
Denize Düşen Adamı Merdiven Atarak Kurtardılar
Genç Kız, 15 Ay Boyunca Kalçasında 10 Santim Uzunluğunda Kurşun Kalem İle Yaşadı
Bağcılar'da Caddeyi İstila Eden Arılar Yoldan Geçen Vatandaşların Kabusu Oldu
Bu Fotoğraf Türkiye'de Çekildi! 250 Bin Nüfusluk İlçe Kavruluyor
Şırnak'ta Çıkan Çatışmada Yaralanan Özel Harekat Polisi Şehit Oldu
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, 6 Futbolcunun Gönderilmesini İstedi
Beytüşşebap'ta Terör Yüzünden Ekilemeyen Araziler Yeşillendi
5. Kattan Atlayan Genç Kızın Mucize Kurtuluşu Kamerada!
Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a Zehir Zemberek Sözler
Tatilciler Bodrum'a Akın Etti
Orman Bakanlığı, Ümraniye'deki 30 Dönümlük Araziyi Beşiktaş'a Bedelsiz Verdi
İçişleri Bakanı Soylu: Türk Halkı, Yakın Bir Zamanda Kahramanlarımızı Kandil'de Görecek
Burak Yılmaz'ın Bonservis Bedeli 5 Milyon Euro Olarak Belirlendi
Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu: Fetö'nin Yeni Darbe Ve Suikast Planları Var
Münbiç'te Devriye Görevini Türkiye Ve Abd Kuvvetleri Birlikte Yapacak
Rüşvet Alan Gana Futbol Federasyonu Başkanı, Görevinden İstifa Etti
Polonyalı Futbolcu Michal Pazdan, Röportaj Sırasında Büyük Bir Kazayı Önledi

BU FOTOĞRAF TÜRKİYE'DE ÇEKİLDİ! 250 BİN NÜFUSLUK İLÇE KAVRULUYOR


Bu fotoğraf Türkiye'de çekildi! 250 bin nüfusluk ilçe kavruluyor
Tarih : 09 Haziran 2018, 12:40
Puan Ver : Bu Fotoğraf Türkiye'de Çekildi! 250 Bin Nüfusluk İlçe Kavruluyor(10/10)6

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde son günlerde etkili olan sıcaklıklar, termometrelerde 50 dereceyi gösterdi. İlçenin Mustafa Remzi Bucak Bulvarı üzerinde bulunan termometrede 50 derece sıcaklığı gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

VATANDAŞLAR KENDİNİ PARK VE BAHÇELERE ATIYOR

İlçede bunaltıcı sıcaklar özelikle oruç tutan vatandaşları zorlarken, vatandaşlarda serinlemek için ilçenin değişik semtlerinde bulunan park, gölgelik ve su fıskiyeleri kenarlarında serinlemeye çalışıyor.

"DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI YAPILDI

Aniden bastıran sıcaklıklardan korunmak için uzmanlar öğle saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, bunaltıcı sıcaklıklar yüzünden sokak ve caddeler boş olduğu görüldü.

Vatandaşlar kendilerini park ve bahçelere attı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bu  Fotoğraf  Türkiye  De  Çekildi  250  Bin  Nüfusluk  İlçe  Kavruluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER