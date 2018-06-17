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BU FOTOĞRAF AZ ÖNCE İSTANBUL'DA ÇEKİLDİ


Bu fotoğraf az önce İstanbul'da çekildi
Tarih : 17 Haziran 2018, 14:00
Puan Ver : Bu Fotoğraf Az Önce İstanbul'da Çekildi(6/10)2

İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle İncirli alt geçidini su bastı. Bazı araçlar mahsur kaldı. Araçlarda bulunanlar kurtarılmayı bekliyor.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Bakırköy İncirli köprüsü altında içerisinde yolcu olan bir minibüs ve kamyon, biriken yağmur suları nedeniyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan yolcuları sırtına alarak minibüsten çıkarttı.

HAZIRLIKSIZ YAKALADI

İstanbul'da etki gösteren sağanak yağmur, Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü gününde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şemsiye ve yağmurluğu olmayan insanlar, ıslanmamak için alt geçit ve otobüs durakları ile bina köşelerine saklanarak yağmurun bitmesini bekledi.

RÖGAR GERİ TEPKİ, SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Tarlabaşı Bulvarı ile Saraçhane'de yağmur nedeniyle rögarların geri tepmesi sonucu yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu. Görevliler tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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