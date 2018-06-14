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Bruma'nın menajeri transfer dedikodularına son noktayı koydu

BRUMA'NIN MENAJERİ TRANSFER DEDİKODULARINA SON NOKTAYI KOYDU

Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Portekizli yıldız Bruma'nın menajeri, "Bruma Leipzig'de mutlu, takımdan ayrılmayacak" dedi.

Tarih : 14 Haziran 2018, 23:40
Puan Ver : Bruma'nın Menajeri Transfer Dedikodularına Son Noktayı Koydu(7/10)3

Galatasaray'ın gündeminde olan Portekizli oyuncu Bruma için menajeri Catio Balde'den açıklama geldi.

beIN SPORTS'a konuşan Catio Balde, Bruma'nın RB Leipzig'den ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

"LEIPZIG'DEN AYRILMAYACAK"

Transfer söylentileriyle ilgili konuşan Balde, "Bruma Leipzig'de mutlu, takımdan ayrılmayacak" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in özellikle Garry Rodrigues'in satılması halinde eski oyuncusu Bruma'nın kiralanmasını istediği iddia edilmişti.

Bruma geçtiğimiz sezon RB Leipzig formasıyla 40 resmi maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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