2017-2018 sezonunun devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, Brezilya basınına verdiği röportajda siyah-beyazlı takımı tehdit edici ifadeler kullandı. Love ayrıca, Flamengo'ya transfer olmak istediğini ima eden açıklamalar yaptı.

"RESMİ TEKLİF GELMESİNİ BEKLEYECEĞİM"

Flamengo'nun menajeriyle temasa geçtiğimi kaydeden Love, "Beşiktaş'ın ne yapmak istediğini öğrenmem gerek. Eğer Beşiktaş beni istemiyorsa, o zaman Flamengo'nun resmi teklif yapmasını bekleyeceğim ve bunu Beşiktaş'a ileterek en iyi kararın ne olacağını öğreneceğim. Dün menajerimi aramışlar. Henüz ne konuşulduğunu bilmiyorum, onunla görüşmedim. Şu anda her şey belirsizken görüşmenin de çok anlamı yok. Aynı zamanda Beşiktaş ile de sözleşmem var. Kısa süre içinde ne olacağını öğreniriz" dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN BORCUNU KOZ OLARAK KULLANABİLİRİM"

Beşiktaş'ın kendisine 2 aylık maaş borcu olduğunu ve bunu ödemesi gerektiğini söyleyen 33 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş'ın bana borcunu koz olarak kullanabilirim, ne zaman ödeyecekler bilmiyorum. Eğer ödeme çok gecikirse, FIFA'nın kurallarının ışığında oyuncunun kulübü ihtar etme hakkı var. Eğer ödeme olmazsa, Beşiktaş'a uyarıda bulunabilirim. Böyle konuların kolay çözülmesi lazım. Bunu yapmam diyemem çünkü bir oğlum, ailem var, faturalar var. Umarım bununla ilgili Beşiktaş benimle kısa süre içinde temasa geçer" ifadelerini kullandı.

"FLAMENGO'DAN 2 YIL SÖZLEŞME İSTERİM"

Flamengo'dan 2 yıllık bir sözleşme beklediğini kaydeden Love, "Flamengo'dan da Beşiktaş ile olduğu gibi 2 yıllık bir sözleşme isterim. Eğer daha fazlasını da istiyorlarsa, görüşürüz tabii ki. 1 yıllık sözleşmeyi kabul etmem. Beşiktaş ile 2 yıl kontratım var ve en az bunu isterim" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: haberinburada