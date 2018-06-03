Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İnce'ye "İsmail Temel gibi kahraman bir vatan evladının apoletlerini sökme görevi PKK, FETÖ veya onu destekleyenler tarafından Sayın İnce'ye mi verildi?" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, " İsmail Temel Paşa'nın apoletlerini sökmeye, sayın İnce'nin ve onunla beraber koşanların hiçbirinin gücü yetmez. Bu millet onlara sandıkta en büyük dersi verecektir. Teröristlere, FETÖ'cülere PKK'lılara dünyayı dar eden yiğitlerimize saldırmak sevindirse sevindirse PKK'lıları, FETÖ'cüleri ve bunlara destek veren yabancı güçleri sevindirir" dedi.

"DARBECİLERE VE TERÖRİSTLERE KARŞI MİLLETİN HUKUKUNU MÜDAFAA ETMİŞTİR"

Bozdağ, "İsmail Temel paşa, bu ordunun şerefli ve kahraman bir mensubudur. Hem darbecilere hem teröristlere karşı devletinin milletinin hukukunu ölümüne müdafaa etmiştir." diye konuştu.

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORLAR"

Bozdağ: Cumhurbaşkanını, şahsımı, diğer arkadaşlarımızı ölümle tehdit ediyorlar. FETÖ'nün ölümle tehdit ettiklerini FETÖ'cü ilan ediyorlar, FETÖ'ye her türlü desteği vereni FETÖ'nün karşıtı ilan ediyorlar. Biz samimiyiz, mücadelede kararlıyız, ne derlerse desinler bizi bu mücadeleden asla geri döndüremeyeceklerdir. Milletle beraber bu yolda yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz.

"KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Bozdağ: Bir komutanın, Başkomutanını, Cumhurbaşkanını alkışlayıp, ona saygı göstermesi neden bu kadar Sayın İnce ve arkadaşlarını rahatsız ediyor? İsmail Temel paşanın apoletlerini sökmeye Sayın İnce'nin de ve onunla beraber koşan hiç kimsenin de gücü, kudreti yetmez. Bu millet, onlara sandıkta en büyük dersi verecektir.

Kaynak: haberinburada