Başbakan Yardımcısı Bozdağ, İnce'nin konuşmalarına ilişkin, "CHP'nin adayı her türlü manevi değerleri sanki yeni keşfetmiş gibi nasıl sevdiğini meydan meydan açıklıyor. Bunlar güzel hareketler. Buradan tebrik ediyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'ini Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin miting alanlarındaki konuşmalarını değerlendirerek, "CHP'nin adayı her türlü manevi değerleri sanki yeni keşfetmiş gibi nasıl sevdiğini meydan meydan açıklıyor. Bunlar güzel hareketler. Buradan tebrik ediyorum" dedi.

"NASIL İBADET YAPTIĞINI MEYDAN MEYDAN AÇIKLIYOR"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ Yozgat'ın Çandır ilçesinde yaptığı konuşmada Muharrem İnce hakkında şu sözleri söyledi: Bakın CHP'nin adayı camileri, türbeleri, başörtüsünü, her türlü manevi değerleri sanki yeni keşfetmiş gibi hepsini nasıl sevdiğini, nasıl değer verdiğini, nasıl kıymettar olduğunu, nasıl ibadet yaptığını meydan meydan açıklıyor.

"İNŞALLAH SEÇİMDEN SONRA DA AYNEN DEVAM EDERLER"

Bunlar güzel hareketler. Buradan tebrik ediyorum. İnşallah seçimden sonra da aynen devam ederler. Çünkü seçimlik olmaması lazım.

"HEP BERABER DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTİYORLAR"

Hep beraber Demirtaş'a özgürlük istiyorlar. Şimdi CHP kalkmış propaganda yapıyor, 'her CHP'li aile oyundan birini HDP'ye versin', baraj riski varmış. Ben Çandır'da CHP'ye oy vermiş bütün kardeşlerimin vicdanlarına soruyorum; PKK'nın uzantısı HDP'nin meclise girmesini Türkiye için tehlike ve tehdit olarak görmeyen ama AK Parti'nin, sizin evlatlarınızın meclise girmesini tehlike ve tehdit olarak gören bir CHP, Atatürk'ün, İnönü'nün CHP'si olabilir mi?

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Kaynak: haberinburada