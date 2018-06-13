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Böylesine ilk kez rastlanıyor! Güvercin başlı balık yakalandı

BÖYLESİNE İLK KEZ RASTLANIYOR! GÜVERCİN BAŞLI BALIK YAKALANDI

Çin'de bir balıkçı, yapısıyla güvercini andıran kafaya sahip bir balık yakaladı. Güvercin başlı balığı görenler hayrete düştü.

Tarih : 13 Haziran 2018, 12:30
Puan Ver : Böylesine İlk Kez Rastlanıyor! Güvercin Başlı Balık Yakalandı(7/10)3

Çin'de bir balıkçı, yapısıyla güvercini andıran kafaya sahip bir balık yakaladı. Güvercin başlı balık görenleri hayrete düşürdü.

YOUTUBE'DA HIZLA YAYILDI

Guiyang kentinde meydana gelen olayda, Youtube'da paylaşılan videoda, yerde yatan orta boylarda ve yuvarlak 'alına' sahip balık görülüyor. Bu sıra dışı alın yüzünden balığın ağzı da kaymış durumda.

"RENGE BAKILIRSA SAZAN AİLESİNE AİT"

Videoya yorum yapan bazı internet kullanıcıları, renge bakılırsa balığın sazan ailesine ait olduğunu ama kafasının hiçbir tarife uymadığına dikkat çekiyor.

GÜVERCİNİ ANDIRIYOR

Yorumlarda balığın kısmen güvercini veya yunus balığını andırdığı da kaydediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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