BÖYLESİNE İLK KEZ RASTLANIYOR! GÜVERCİN BAŞLI BALIK YAKALANDI
Çin'de bir balıkçı, yapısıyla güvercini andıran kafaya sahip bir balık yakaladı. Güvercin başlı balığı görenler hayrete düştü.
Çin'de bir balıkçı, yapısıyla güvercini andıran kafaya sahip bir balık yakaladı. Güvercin başlı balık görenleri hayrete düşürdü.
YOUTUBE'DA HIZLA YAYILDI
Guiyang kentinde meydana gelen olayda, Youtube'da paylaşılan videoda, yerde yatan orta boylarda ve yuvarlak 'alına' sahip balık görülüyor. Bu sıra dışı alın yüzünden balığın ağzı da kaymış durumda.
"RENGE BAKILIRSA SAZAN AİLESİNE AİT"
Videoya yorum yapan bazı internet kullanıcıları, renge bakılırsa balığın sazan ailesine ait olduğunu ama kafasının hiçbir tarife uymadığına dikkat çekiyor.
GÜVERCİNİ ANDIRIYOR
Yorumlarda balığın kısmen güvercini veya yunus balığını andırdığı da kaydediliyor.
Kaynak: haberinburada
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