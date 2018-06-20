Almanya'nın Düsseldorf Havaalanı'nda, Essen şehrinden Güney Amerika'ya seyahat etmekte olan bir yolcunun bagajında 22 tarantula çıktı. Gümrük polisi, plastik kutulara paketlenmiş 22 tarantulaya el koydu.

YOLCUNUN BAGAJINDA 22 TANE TARANTULA TESPİT EDİLDİ

Almanya'nın Düsseldorf Havaalanı'nda, Essen şehrinden Güney Amerika'ya seyahat etmekte olan bir yolcunun bagajında 22 tarantula yakalandı.

GÜMRÜK POLİSİ EL KOYDU

Gümrük polisi, plastik kutulara paketlenmiş 22 tarantulaya el koydu. Düsseldorf Havaalanı Gümrük Sözcüsü Michael Walk, röntgen kontrolünde, yolcunun bavulundaki tarantuları saklamaya çalıştığını ifade ederek tarantulaların daha önce Paraguay'dan Almanya'ya getirildiğini ve gebe olduklarının tespit edildiğini bildirdi.

İŞLEM BAŞLATILDI

Gümrük yetkilileri, yolcunun tarantulaları ticari olarak pazarladığı, sağlık belgesi olmadığı ve vergi kaçakçılığı şüphesiyle yolcu hakkında resmi işlem başlatıldığını ifade etti. Tarantulalar, Düsseldorf veterinerlik bürosuna teslim edildi.

ZEHRİ BİR İNSANI 30 DAKİKADA ÖLDÜREBİLİYOR

Tarantulaların bir insanı sokması halinde 30 dakika içerisinde öldürebilecek kadar etkili bir zehrinin olduğunu belirten yetkililer, havaalanında ilk defa bu tür canlıların ele geçirildiğini belirtti.

Kaynak: haberinburada