BOYKOT İŞE YARADI, BAKLAVALIK FISTIĞIN KİLOSU 50 TL BİRDEN DÜŞTÜ
Ramazan ayıyla birlikte 70 TL'den 210 TL'ye fırlayan baklavalık fıstığın fiyatı baklavacıların boykotu ve Bakan Fakıbaba'nın açıklamalarıyla 1 haftada 50 TL birden geriledi. Fıstık fiyatı 160 liraya kadar düştü.
1 HAFTA BOYUNCA ÜRETMEDİLER
Ramazan ayıyla birlikte baklavalık fıstığın fiyatı 5 gün içinde 70 TL'den 210 TL'ye çıkınca sektörün önde gelen baklava üreticileri BAKTAD öncülüğünde fiyat artışını protesto ederek fıstıklı baklava üretmeme kararı amacına ulaştı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın da desteğini alan Baklava üreticileri 1 hafta boyunca fıstıklı baklava üretmeyince fiyatlar kilo bazında 50 tl birden geriledi. 210 TL'ye satılan baklavalık fıstık 160 TL'ye kadar geriledi.
BAKLAVA 60-70 LİRAYA GERİLEDİ
Baklavacıların fıstıklı baklava üretmeme kararı sonrası stokçuların geri adım attığını ifade eden sektör temsilcileri kilosu 100 TL'ye kadar çıkan baklavanın düşen maliyetle birlikte 60-70 liraya kadar gerilediğini ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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